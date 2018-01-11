HUZURLU ZiYARET

Minikler huzurevi sakinleriyle buluşarak sohbet etti. Daha önce Mektebim Koleji adıyla eğitim-öğretim faaliyeti veren, AYÇ Okulları Yozgat Kampüsü adıyla eğitim-öğretimini sürdüren okul öğrencileri, huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Minikler, öğretmenleri Mahmut Erbil, Merve Yaşar ve Funda Ala ile birlikte, huzurevi sakinlerine çiçek takdiminde bulunarak sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri de miniklere ve öğretmenlerine teşekkür etti.



