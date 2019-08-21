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Hukukta yapılanma

YERKÖY Adalet Meslek Yüksekokulu, Ankara’dan sonra en çok tercih edilen hukuk tabanlı eğitim kurumu olduğu belirtildi.

Hukukta yapılanma

YERKÖY Adalet Meslek Yüksekokulu, Ankara’dan sonra en çok tercih edilen hukuk tabanlı eğitim kurumu olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:01
Hukukta yapılanma

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’na bu yıl ayrılan 370 kontenjana karşılık, 358 öğrenci kayıt işlemlerini yaptırarak, kontenjan doluluk oranı yüzde 89,11 olarak gerçekleşti. Okulda en az tercih Sosyal Güvenlik alanında oldu.  İkinci öğretimin verildiği Sosyal Güvenlik alanında 370 kontenjana karşılık 358 öğrenci kayıt yaptırdı, doluluk oranı yüzde 66,66 oldu.  Diğer bölümlerde ise ayrılan kontenjanın tamamına öğrenci kayıt yaptırdı. Adalet, Adalet ikinci öğretim, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmeti alanları için 80’er öğrenci kontenjanı verildi. Bu bölümlere 82’şer öğrenci kayıt yaptırdı. Sosyal Güvenlik alanına ise 70 kontenjan verildi, 72 öğrenci kayıt oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yükseköğrenim Kurumu ile yaptığı görüşmede, Yozgat’ta kurulu bulunan Hukuk Fakültesi’nin altyapısı oluşturulmadan öğrenci alımına izin verilmeyeceğinin belirtildiğini söyledi. Rektör Karadağ, Hukuk Fakültesi’ne 25 asistan alındığını, bunların doktoralarını tamamladıktan sonra, öğretim elemanı olarak görevlendirileceklerini kaydetti. Karadağ, ‘’Hukuk Fakültemizin öğretim elemanı, akademisyen ihtiyaçları tamamlanıp, altyapısı hazır hale getirildikten sonra YÖK öğrenci alımına izin verecek. Bu yönde çalışıyoruz. Sadece Hukuk Fakültesi’ne yönelik değil diğer fakültelerimiz, yüksekokullarımızın da öğretim elamanı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlıklarımız var. Bazı arkadaşlarımız önümüzdeki dönemde gelip, burada görev alacaklar. Hukuk Fakültemiz, eğitime açıldığında eksiksiz bir eğitim verecek konumda olacaktır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Hukukta Yapılanma
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