Hoş geldiniz öğretmenim

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin, Yozgat Bozok Üniversitesi ile işbirliği yaparak planladığı eğitim çalışması kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayip Duman, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere video konferans yöntemiyle ‘Aramıza Hoş Geldiniz’’ diye seslendi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, çevrimiçi seminerde görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, işlerini heyecanla yapmalarını, kendilerine emanet edilen yavrularımıza kendi evlatları gibi sahip çıkmalarını istedi. Yozgat İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, ‘’Kainatın ekseninde olan insanın davranışlarına şekil veren ve tekamül sürecinin mimarı olan öğretmendir. Bu büyük bir sorumluluk ve mutluluktur. Bu sorumluluğu üstlendiğiniz ve çocuklarımızla birlikte mutluluk yolunu seçerek öğretmen olduğunuz için teşekkür ederim, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar dilerim’’ diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayip Duman, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere ‘İlk Öğretmenli Eğitimi’ konulu semineri verdi.