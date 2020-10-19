Hijyen Uyarısı

Yozgat Merkezde bulunan Pansiyonlu Okulların müdürleri ile yapılan toplantıda, hijyen kuralları anlatıldı, uyulması gerekin konular hakkında bilgi verildi. Okul Müdürleri, Müdür Başyardımcıları, Müdür Yardımcılarının katıldığı toplantıda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nden Tuğba Doğan ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklar ve pansiyon yönetimi konularını içeren seminerde, yöneltilen sorularda yanıtlandı.