Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1203
ALTIN
485.350
DOLAR
7.8801
STERLİN
10.2813
EURO
9.2646

Hijyen Uyarısı

YOZGAT İl genelinde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, Covit-19 salgınına karşı alınan önlemlere bağlı eğitim çalışmaları da devam ediyor

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:24
Hijyen Uyarısı

Yozgat Merkezde bulunan Pansiyonlu Okulların müdürleri ile yapılan toplantıda, hijyen kuralları anlatıldı, uyulması gerekin konular hakkında bilgi verildi. Okul Müdürleri, Müdür Başyardımcıları, Müdür Yardımcılarının katıldığı toplantıda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nden Tuğba Doğan ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklar ve pansiyon yönetimi konularını içeren seminerde, yöneltilen sorularda yanıtlandı. 

Anahtar Kelimeler:
Hijyen Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEYYAH GiBi DOLAŞIYOR
SEYYAH GiBi DOLAŞIYOR
Tedbirler değerlendirildi
Tedbirler değerlendirildi
Okuma yazma seferberliği
Okuma yazma seferberliği
Yetiştirme kursu
Yetiştirme kursu
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim