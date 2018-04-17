Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110688
ALTIN
177.284
DOLAR
4.1057
STERLİN
5.8734
EURO
5.0840

Her yerde okudular

YOZGAT’ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri “E twinnig Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında Yozgat’ın tarihi ve turistik mekanlarında kitap okuma etkinliği yaptı.

Her yerde okudular

YOZGAT’ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri “E twinnig Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında Yozgat’ın tarihi ve turistik mekanlarında kitap okuma etkinliği yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
9 Okunma
Her yerde okudular

Sorgun Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu’nun Fransa ile ortaklaşa yürüttüğü, 81 ilden farklı okulların katılım gösterdiği uluslararası proje “E twinnig Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yaptı.  Yaklaşık 20 öğrenci Yozgat tabiat parkı, Cevdet Dündar Göleti çevresi, milli park çamlık ,nohutlu tepe ,tarihi konaklar bölgesi, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve tarihi saat kulesinde ve cumhuriyet alanında okuma etkinlikleri gerçekleştirdi. Proje hakkında bilgi sunan Okul Müdürü Murat Korkmaz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi tarafından desteklenen projenin Fransa, Portekiz, Azerbaycan, İtalya, Arnavutluk, Romanya, Ukrayna ve Polonya'da da ortakları bulunduğunu, projede Yozgat ilini Sorgun Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu’nun temsil ettiğini söyledi. Okul Müdürü Murat Korkmaz, “Proje 6-11 yaş grubunu kapsamakta ve çalışma dili Türkçe ve İngilizcedir. Dünya için kitap okumanın ne kadar önemli olduğu bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek amaçlanmaktadır” diye konuştu.
Korkmaz, projenin yaklaşık 2 buçuk ay süreceğine de değinerek, “28 Mayıs 2018 tarihinde proje sonucunda elde edilen veriler; yapılacak olan organizasyon ile Türkiye’nin 81 ili ve dünyadaki proje ortağı ülkelerle  eş zamanlı olarak sergilenecek. Proje ile Yozgat ilinin kültürel ve tarihi mekanları da sergilenme fırsatı bulacak” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kitap dağıtıldı, eğitim verildi
Kitap dağıtıldı, eğitim verildi
Şiddeti kınadılar
Şiddeti kınadılar
Bilgi yarışması
Bilgi yarışması
Beslenme Dostu
Beslenme Dostu
Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu
Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu
Yazıcı’dan ziyaret     
Yazıcı’dan ziyaret     

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim