Her yerde okudular

Sorgun Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu’nun Fransa ile ortaklaşa yürüttüğü, 81 ilden farklı okulların katılım gösterdiği uluslararası proje “E twinnig Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yaptı. Yaklaşık 20 öğrenci Yozgat tabiat parkı, Cevdet Dündar Göleti çevresi, milli park çamlık ,nohutlu tepe ,tarihi konaklar bölgesi, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve tarihi saat kulesinde ve cumhuriyet alanında okuma etkinlikleri gerçekleştirdi. Proje hakkında bilgi sunan Okul Müdürü Murat Korkmaz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi tarafından desteklenen projenin Fransa, Portekiz, Azerbaycan, İtalya, Arnavutluk, Romanya, Ukrayna ve Polonya'da da ortakları bulunduğunu, projede Yozgat ilini Sorgun Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu’nun temsil ettiğini söyledi. Okul Müdürü Murat Korkmaz, “Proje 6-11 yaş grubunu kapsamakta ve çalışma dili Türkçe ve İngilizcedir. Dünya için kitap okumanın ne kadar önemli olduğu bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Korkmaz, projenin yaklaşık 2 buçuk ay süreceğine de değinerek, “28 Mayıs 2018 tarihinde proje sonucunda elde edilen veriler; yapılacak olan organizasyon ile Türkiye’nin 81 ili ve dünyadaki proje ortağı ülkelerle eş zamanlı olarak sergilenecek. Proje ile Yozgat ilinin kültürel ve tarihi mekanları da sergilenme fırsatı bulacak” şeklinde konuştu.

