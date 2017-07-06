Hayırlı temel!

Yozgat merkez ve köylerinde Kur’an Kursu, çeşme, taziye evi gibi çeşitli hayratların altında imzası bulunan işadamı İdris Duyar, bu kez de kendi ismini taşıyan Kur’an Kursu’nun temelini Köseoğlu Mahallesi’nde attı. 4 katlı Kur’an Kursu, dış cephesi ile kentin tarihi dokusunu yansıtacak.

Sabah saat 10.00’da yapılan törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Müftüsü Salih Sezik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin, Dr. Alper Tuba Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Dua ve kurban kesiminin ardından törenle İdris Duyar Kur’an Kursu’nun temelini attı.

Vali Kemal Yurtnaç, İşadamı İdris Duyar’a şehrin toplumsal yaşantısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

İşadamlarının bulundukları bölgeye ekonomik yatırımların yanı sıra hayırlı yatırımlarda da bulunması gerektiğinin altını çizen Yurtnaç, Kur’an Kursu’nun Yozgat’a hayırlı, uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan da İdris Duyar Kur’an Kursu’nun önemli bir hizmeti yerine getireceğini belirterek, İşadamı İdris Duyar’a teşekkür etti.

YOZGAT’TA KAZANIYOR YOZGAT’A YATIRIYORUZ

İşadamı İdris Duyar, Yozgat’a yatırım yapan bir işadamı olarak, Yozgat’tan kazandıklarını Yozgat’a harcamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yozgat Belediyesi’nin tahsis ettiği arsa üzerine kendi imkanları ile ‘İdris Duyar Kur’an Kursu’nu 40 gün gibi bir sürede inşa edeceklerini belirten Duyar;

“Bu güne kadar Nezakat Duyar Kur’an Kursunu yaptırdım, eşimin adını verdim. Yukarı Nohutlu ile Aşağı Nohutlu Mahalleleri arasında. Onun önünde anne ve babamın ismini verdim bir çeşme yaptım. Doğtaş Mobilyanın orada yine bir çeşme yaptım kendi adıma, Türkmensarılar Köyüne anahtar teslimi, kendi imkanlarım ile taziye evi yaptırdım. Allah kısmet ederse şimdi de İdris Duyar Kur’an Kursu’nu, Köseoğlu Mahallesinin girişine yapıyoruz. Burada da kimseden yardım almadan tamamıyla Duyarlar İnşaat olarak sütlendik. Kendi bütçemizden yapıyoruz. Belediyemiz sağolsun bize arsa tahsisinde bulundu.

Kur’an Kursumuz 4 katlı olacak 210 metre kare katlar. Allah kısmet ederse de 40 gün içerisinde de kurdelesini kesip hizmete sunacağız” dedi.

“Biz, Yozgat’tan kazandığını kesinlikle Yozgat’a harcıyoruz. Tüm yatırımlarımızı Yozgat’a yapıyoruz. Yozgatlıyız, Türkmensarılar Köyünden 1964’te geldim. Hedefim ölünceye kadar Yozgat’a hizmet etmek” diyen Duyar, arsa tahsisinde bulunan Yozgat Belediyesi’ne ve açılışta kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.



