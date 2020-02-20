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Hayatımıza Hoş Geldiniz

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Hayatımıza Hoş Geldiniz’ isimli projesi uygulamaya konuldu.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:37
Hayatımıza Hoş Geldiniz

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, özel gereksinimli öğrenciler ile diğer öğrencilerin kaynaşması, hayata onların penceresinden bakabilmesi, engelli başlığı altında kalıplaşan düşüncelerin yıkılabilmesi adına yaptıkları proje ile engelleri sevgi ile aşmaya çalıştıklarını söyledi. Aksoy, ‘’Eğitim engelleri aşmaktır. Bu kapsamda özel gereksinimli öğrencilerimize özverili çalışmalarıyla yol açan öğrencilerimizi diğer öğrencilerimizle buluşturan fedakar meslektaşlarıma okul idaremize ve etkinliğimize katılarak destek olan ÇPAL sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hayatımıza Hoş Geldiniz
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