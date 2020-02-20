Hayatımıza Hoş Geldiniz

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, özel gereksinimli öğrenciler ile diğer öğrencilerin kaynaşması, hayata onların penceresinden bakabilmesi, engelli başlığı altında kalıplaşan düşüncelerin yıkılabilmesi adına yaptıkları proje ile engelleri sevgi ile aşmaya çalıştıklarını söyledi. Aksoy, ‘’Eğitim engelleri aşmaktır. Bu kapsamda özel gereksinimli öğrencilerimize özverili çalışmalarıyla yol açan öğrencilerimizi diğer öğrencilerimizle buluşturan fedakar meslektaşlarıma okul idaremize ve etkinliğimize katılarak destek olan ÇPAL sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.