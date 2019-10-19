Hayat boyu eğitim

Etkinlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrencileri de yer aldı. İspanya, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Türkiye Cumhuriyeti ortaklığında düzenlenen, tüm masrafları Ulusal Ajans tarafından karşılandı. Çalışmada ülkemizi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Tv programında eğitim gören altı öğrenci temsil etti. Görme engelliler için toplumsal farkındalığı artırmaya çalışan projede öğrenciler, aynı zamanda projenin tanıtım filmini de çekti. Proje kapmasında Avrupa’dan öğrencilerle çalışan Radyo Tv programı öğrencileri, Ulusal Ajans tarafından onaylı belgelerini de aldı.