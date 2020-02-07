HAYALLER GERÇEK OLACAK

Sohbet ve söyleşi havasında gerçekleşen toplantıya, 7 ve 8’inci sınıflarda okuyan 175 öğrenci, 8 öğretmen ile Okul Müdürü Alper Kapan katıldı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Tahir Demirel de etkinliği takip edenler arasında yer aldı. Böyükata, okulun dinamik, heyecanlı, hareketli, candan öğrencileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Böyükata, ülke, millet ve insanlık için güzel hayaller kurmanın varlıklar içerisinde insana mahsus olduğuna dikkat çekti, sonsuzluktan gelen ve sonsuzluğa giden dünya yolculuğunda, eşyanın, maddenin sırlarını anlamak insanın düşünmesi ve bilimin öncülüğünde olacağını belirtti. Din ve sosyal bilimler ile fen bilimlerini birlikte dikkate almak gerektiğine de değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Herkes en iyi olmayabilir. Ancak herkes birbirinde farklı ve özel yaratılmıştır. Her kes farklılıkları ile yapacağı işlere katkı verebilir ve değer katabilir. İleride ne olmak istediğinizi de ne yapmak istediğinize, peşine düşmeye değer hayallerinize dönük belirlemelisiniz. Elbette bunun için gerçekçi planlarınız olmalıdır. Başaranlar çalışanlar arasından çıkar. Doğrudur. Fakat çalışan herkesten ziyade, hedef odaklı çalışanlar kazanır ve gerçek başarıya ulaşır. Bazen öyle güzel hayaller, idealler olur ki; bir ömür çalışmak yetmez. O zaman birlikte çalışmak gerekir. Hedef odaklı ve ekip olarak, takım çalışması gerekir. Bütün bunlar bir gayetle başlar, yine gayret ile devam eder” dedi. Hayatından da örnekler veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, ilgi alanlarını gözlemleyecekleri, meraklarını giderecekleri etkinliklerin, proje faaliyetlerinin, yarışmaların, sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde yer almalarını tavsiye etti. Böyükata, insan mizacına uygun sağlam bir karakter geliştirdiğinde sahip olacağı güzel kişiliği ile faydalı bir birey olacağına da vurgu yaptı. Böyükata, sevdikleri meslek ve işleri yapmalarını ya da hangi işi yapmak durumunda iseler o işi severek yapmalarını da özellikle altını çizdi, öğrencilerin yoğun ilgi ve aktif katılım gösterdikleri hareketli buluşmada sorulan sorulara da cevaplar verildi. Sorgun Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Alper Kapan, faydalı bir toplantı olduğunu belirterek, özellikle 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, geleceğe daha iyi hazırlamak konusunda farkındalık oluşturmak, adeta global bir köy olan, gelişen, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmelerinin bilincini yükseltmek bakımlarından seçilen konunun gayet yerinde olduğunu ifade etti.