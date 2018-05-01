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Halk Eğitim’den sergi

BOĞAZLIYAN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Abdilli köyünde açılan Giyim ve Dikiş Kursu tamamlandı.

Halk Eğitim’den sergi

BOĞAZLIYAN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Abdilli köyünde açılan Giyim ve Dikiş Kursu tamamlandı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Halk Eğitim’den sergi

Kursiyerler, el emeği eserlerini sergileyip, belgelerini törenle aldı. Serginin açılışında, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Kadir Erdem, Müdür Yardımcısı Bekir Erkoç, kursiyerler, usta öğreticiler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, serginin açılışını yaptı, daha sonra sergiyi gezdi. Şimşek, gördüğümüz eserler el emeği, göz nuru büyük emeklerin sonucunda ortaya çıkan eserler olduğunu belirtti. Şimşek, ‘Kurslarımızın çok önemli bir görevi icra ettiğine inanıyorum. İçerideki ürünlerin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Müdürümüz Kadir Erdem’e, Müdür yardımcımız Bekir Erkoç’a ve ayrıca kurs hocamıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum’ dedi.

Daha sonra, kursiyerlerin belgelerinin dağıtımı yapıldı.

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