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Halk Eğitim kurslarına devam

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu Ortaokulunda Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Halk Eğitimde devam eden kursları ziyaret etti.

12 Mart 2020 Perşembe 03:09
Halk Eğitim kurslarına devam

LGS hazırlık sınıfları olan 8. sınıf DYK kursları, Halk Eğitim bünyesinde açılan Okuma-Yazma kursu, Robotik Kodlama kursları hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, dünyanın hızla teknolojik değişimler geçirdiğini hatırlatarak, ‘’Bilim ve teknolojinin üretim hacmine baktığınızda her 10 yılda bilim hacmi iki katına çıkıyor. Dijitalleşen dünya ise artık kodlama üzerine şekilleniyor. Eskiden yazılan sözler, şiirler, anıtlar dünyayı değiştirirken artık yazılan kodlar dünyayı değiştirecek. Kodlama hiç bilmeyenlerimiz için yeni bir dil öğrenmek gibi. Dünyanın dilini bilen ve buna ayak uydurabilen bireyler, bilmeyenlere göre geleceğe 1-0 önde başlayacak. Bilim teknolojisine konusunda önde olanlar dünyaya yön verme gücünü kazanacaklar’’ dedi. 

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Halk Eğitim Kurslarına Devam
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