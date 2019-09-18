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Haftayı kutladılar

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri düzenledi.

Haftayı kutladılar

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri düzenledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Haftayı kutladılar

Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu'nun koordine ettiği İlköğretim Haftası Kutlama etkinliklerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, daire amirleri ve eğitim kurumu yöneticileri katıldı. Saraykent İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurum çelenginin sunulmasıyla başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile akışına devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapılması ile birlikte tüm katılımcılar Şehit Beytullah Yeşilay imam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinliğe katılmak üzere davet edildi. Birbirinden renkli etkinlikler ile öğrenciler tüm hünerlerini anne-baba ve öğretmenlerine sergilediler. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ‘’Yeni bir eğitim ve öğretim yılı başlangıcına tekrar ulaştık. Koca bir yaz tatilinin bitmesiyle birlikte sizlere tekrar kavuşabilmenin büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecan ile birlikte tüm paydaşlarımızın da bizim için çok değerli olan desteği ile birlikte güzel işler başaracağımıza güvenim sonsuzdur’’ dedi. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine temsilen sekizinci sınıf öğrencilerinin verdiği çiçeklerle yapılan etkinlikler son buldu. 
 

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