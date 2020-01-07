Güzelliğe teşekkür

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, sokak hayvanlarıyla ilgilenip, onlara okul bahçesinde yuva yapan öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek, Yozgat İl Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından hazırlanıp, gönderilen ‘Teşekkür’ belgelerini verdi. Öğrencilerin, sokağa terkedilmiş yavru köpeklerin bakımını üstlenerek, güzel bir örnek sergiledi. Bakımını üstlendikleri yavru köpeklerine ‘Heyecan’ ve ‘Kömür’ adını veren öğrenciler, veteriner hekim İsa Avcı'ya aşılarını da yaptırdı. Okulun bahçesine yapılan kulübeyle sıcak yuvalarına kavuşan Heyacan ve Kömür teneffüs aralarında öğrencilerin neşe kaynağı oldu. Okul Müdürü Zekeriya Han, köpekleri sahiplenmenin çocuklar üzerinde çok olumlu etkilerini gördüklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bu örnek davranışın etkisinin herkese yayılması gerektiğini, sevgiye her daim muhtaç olduğumuzu yaratılan tüm mahlukata karşı sevgi gösterilmesi gerektiğini ifade etti.