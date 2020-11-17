YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘gitmediğin yer senin değildir’ anlayışı ile ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programı kapsamında köy köy, ilçe ilçe, kasaba kasa dolaşmaya devam ediyor. Etkinliğin 6’ıncısı Çayıralan ilçesinin Yukarı Yahyasaray Köyü’nde gerçekleştirildi. Köyde Yahyasaray İlkokulu öğrencileri ile buluşan Böyükata, ‘Ben de İbn-i Sina olabilirim ve Gözlem yaparım kayıt tutarım’ başlıklı söyleşi ve aktivite gerçekleştirdi. Böyükata, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle ‘Ben de İbn-i Sina olabilirim’ başlığı altında sohbet etti. Böyükata, çocukların ilgi duydukları konularda sordukları sorulara da cevap verdi. Aziz Sancar gibi Nobel Ödülü almış bir kişinin de köyde okuduğuna vurgu yapıldı ve İbn-i Sina’nın tıpta ortaya koyduğu çalışmalardan söz edilerek, günümüzdeki salgın hastalıklarla ilişkili bilgiler de veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklarda ‘Ben de İbn-i Sina olabilirim’ düşüncesini oluşturmaya çalıştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Gözlem yaparım kayıt tutarım’ başlıklı faaliyet için okulun birinci ve ikinci sınıfında eğitim gören öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler ilk etapta okul bahçesine çıkartılarak; çocukların çevrelerinde gördükleri, dikkatlerini ve ilgilerini çeken farklı nesneleri bulup onları incelemeleri istendi. Öğrencilere pastel boya ve boyama kitabı gibi çeşitli malzemeler hediye edildi. Sonra çocukların buldukları o objeleri sınıflarına getirerek, o nesnelerin resimlerini yapmaları istendi. Çevrede gördükleri ve topladıkları buluntuları bilim insanı gibi kağıt üzerine aktardılar. Bu sayede araştırıp buldukları bulguları kayıt altına almış oldular. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklarla tek tek ilgilenerek, yaptıkları çalışmalar hakkında sorular sorarak bilgiler aldı.

ÇAYIRALAN İÇİN DALYA

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, etkinliklerin oldukça yerinde olduğunu ve çoğaltarak devam ettirmek gerektiğini belirterek, “Çayıralan çevresi benim yörem. Doğup büyüdüğüm ve ilkokulu okuduğum bu dağ köyleri bir bakıma benim özümdür. Geçtiğimiz aylarda Yahyasaray köyünden, bu okuldan, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel evinde interneti olmadığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a mektup göndererek ihtiyaçlarını iletmiş ve mevcut durumu aktarmıştı. Zümra kızımız mektubunda, köyde internet olmadığını, dersleri takip edemediklerini iletmişti. Bu durum güzel bir duyarlılık örneği, bir bakıma sosyal girişimcilik örneği ve özgüvenli bir tutumdur. Çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz gerekir. Bugün Zümra Akbel’in de sınıfında olmak ve onlarla ders yapmaktan mutlu oldum” dedi.

Bak Çocuk; sen de kendi kanatlarına uçmalısın!

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programlarını sürdürürken, ‘Gitmediğin yer senin değildir’ anlayışı ile her yerleşim birimine ulaşmaya çalışıyor. Etkinlikler kapsamında fotoğraflara yansıyan enstantanelerin altına bir iki cümle yazmanıza gerek kalmadan, size birçok şeyi anlatabiliyor. İşte o fotoğraflardan birisi. ‘’Bak çocuk, okuyacaksın ki; kendi kanatlarınla uçabilesin’’ der gibi.