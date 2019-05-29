Girişimcilik konusunda tematik eğitimlere destek veren ajans, Yozgat Yatırım Destek Ofisi vasıtasıyla dezavantajlı gruplara yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenledi. Önceki gün başlayan ve yarın tamamlanacak olan 3 gün süreli eğitim ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız tarafından veriliyor. Uygulama Girişimcilik Eğitimi programında, iş modeli tuvali atölyesi çalışmaları da yapılıyor. Bu eğitimler vasıtasıyla bölgenin hem ekonomik hem de sosyal altyapısına yatırım yapıldığı kaydedildi.