Gençler Yozgat’ı tanıdı

Derneğin gönüllü üyeleri ile birlikte yapılan program doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında çaylarını yudumlayan gernçler, kitap okuma etkinliği yaptı. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, gençlerle bir araya gelip sohbet etti. Cevdet Dündar Göleti çevresinde piknik yapan gençler, Nohutlu Tepesinden Yozgat’ı seyre daldı, tarihi Hayri İnal Konağı’nda yöresel çedeneli kavurga yiyerek, yöresel oyunları oynadı. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, emekli Öğretmen Tülay Ersan ile söyleşi yapan gençler, Yozgat Gençlik Merkezini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı, Spor Vadisini gezip, sportif etkinliklerde bulundu.