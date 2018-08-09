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Geleceğin Meslekleri

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Bozok Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Hikmet Aybar ve diğer yetkilileri ile bir araya gelerek, Geleceğin Meslekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Geleceğin Meslekleri

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Bozok Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Hikmet Aybar ve diğer yetkilileri ile bir araya gelerek, Geleceğin Meslekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Geleceğin Meslekleri

Yıldız, sanayi 4.0 ile gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri, Ar-Ge alanında gelişen teknoloji, üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkacağını, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağının öngörüldüğünü söyledi. Yıldız, dijitalleşme sonucunda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere sanayi 4.0 ile ortaya çıkacak yeni mesleklerin bulunduğu sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması, istihdamı artırıcı ve koruyucu faaliyetlerin desteklenmesini amaçladığını kaydetti. Yıldız, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenebilecek İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için 9 aya kadar program düzenlenebildiğini, program süresince katılımcılara günlük 75 lira kursiyer zaruri gideri ile iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR tarafından ödeneceğini aktardı. Teknopark Genel Müdürü Aybar da, yapılan toplantının verimli geçtiğine vurgu yaparak, Teknopark Yönetimi olarak Sanayi 4.0 ile değişen bilgi ve iletişim teknolojisinde ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında katkı sağlamaya hazır olduklarını, ayrıca bünyemizde faaliyet gösteren işverenlerimize konu hakkında bilgilendirme yapılacağının altını çizdi.

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