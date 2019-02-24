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FIRSATLAR KONUŞULDU

SORGUN Gençlik Derneği tarafından Yozgat’ta düzenlenen toplantıda, Türkiye Ulusal Ajansı, Eurodesk ve Erasmus Plus programının gençlere sunduğu fırsatları masaya yatırıldı.

FIRSATLAR KONUŞULDU

SORGUN Gençlik Derneği tarafından Yozgat’ta düzenlenen toplantıda, Türkiye Ulusal Ajansı, Eurodesk ve Erasmus Plus programının gençlere sunduğu fırsatları masaya yatırıldı.

24 Şubat 2019 Pazar 21:09
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FIRSATLAR KONUŞULDU

Gençler, Avrupa fırsatlarını ve Avrupa'ya nasıl ücretsiz bir şekilde gidebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Halil Uğuz, Erasmus Plus kapsamında gönüllük faaliyetlerine katılıp, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile gençlerin hangi programlardan yararlanabilecekleri konusunda bilgiler verildiğini söyledi. Uğuz, ‘’Gençler eğlenerek, öğrendiklerini ve verimli bir gün geçirdiklerini söylediler. SORGED'in bu ve benzer faaliyetlerinin Yozgat'ta daha çok yapılmasını istediklerini dile getirdiler. Bizler de onların bu isteklerini imkânlarımız nispetince gerçekleştirmeyi arzuluyoruz’’ dedi.
Uğuz, günümüzde işverenler işe alacakları gençlerde, iyi bir dil hatta birkaç dil, spor hayatı ya da öğrenci kulüplerinde veya Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif bir yaşama sahip olmak, stajlar yapmak, topluma karşı duyarlılık, sosyal sorumluluk sahibi, yaşadıkları dünyaya ve topluma duyarlı gençlerle birlikte çalışmak istediklerini kaydetti. Uğuz, ‘’Bu yüzden de işe alırken toplumsal faaliyetler ve projelerde çalışan gençleri tercih ettiklerini söylüyorlar. Yine işverenler işe alım kriterlerinin içerisinde lise, üniversite ya da not ortalaması şartları bulunmuyor. Seçim kriterlerinin başında gelecek odaklılık, kültürel farklılıklara uyum, çeşitlilik, öğrenmeye açıklık ve esneklik geliyor. Takım oyuncusu olan, yenilikçi ve değerlerimize sahip çıkacak gençler arıyorlar’’ diye konuştu.
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Abdülkadir Karaduman, gençlerin özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
SORGUN Gençlik Derneği
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