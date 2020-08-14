FABRiKA GiBi OKUL

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yaptığı üretimleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan meslek lisesini ziyaret etti. Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümü öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti. Yazıcı, üretilen masa, sıra, öğretmen dolabı ve konuşma kürsülerini yerinde inceledi. Okulda yetkililerden üretimle alakalı bilgi alan Yazıcı, okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2010 yılından bu zamana kadar atölyelerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleri ile proje kapsamı ile okulun makine teçhizatı yenilendi. Yozgat il genelinde okul sıraları, masalar, öğrenci dolapları gibi birçok kullanılan ekipmanlar yenilenip, bunların yapımında da okul yer alıyor. İl genelinde okullardan çıkan atıl durumda ki sıraları yenileniyor, yenileyemeyecek durumda olanlar başka malzemelere dönüştürüyor. Okullarda atıl durumda olan sıralar yenilenerek, malzemeleri kullanarak ekonomiye kazandırmak adına çalışmalar yapılıyor.