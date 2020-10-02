Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1144
ALTIN
473.379
DOLAR
7.7245
STERLİN
9.9882
EURO
9.0705

Evde ziyaret

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, özel öğrencileri ikametlerinde ziyaret edip, taleplerini aldı.

02 Ekim 2020 Cuma 00:42
Evde ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Kadışehri İlkokulu Özel Eğitim Sınıfında okuyan, salgın nedeniyle uzun bir süre ayrı kaldığımız özel yavrularımızı, evlerinde ziyaret ederek onların çok özel dünyalarına, güzel gözlerindeki büyük mutluluklarına ortak olmaya çalıştık’’ dedi. Aksoy, aynı zamanda öğrencilerin velilerine konuk olarak, sohbet etme fırsatı bulduklarını kaydetti.  Aksoy, ‘’Bizleri bu kıymetli yavrularımızla buluşturan özel eğitim öğretmenlerime ve okul müdürümüze çok teşekkür ederim’’ diye konuştu. 

Son Güncelleme: 01.10.2020 17:44
Anahtar Kelimeler:
Evde Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU PROJE ALKIŞLANIR
BU PROJE ALKIŞLANIR
Kırsalda sokakta eğitim
Kırsalda sokakta eğitim
Mezunlar kütüphanede buluştu
Mezunlar kütüphanede buluştu
Kurs hazırlığı
Kurs hazırlığı
ATIKLAR KUMBARAYA
ATIKLAR KUMBARAYA
Köy koleji projesi
Köy koleji projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim