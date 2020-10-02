Evde ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Kadışehri İlkokulu Özel Eğitim Sınıfında okuyan, salgın nedeniyle uzun bir süre ayrı kaldığımız özel yavrularımızı, evlerinde ziyaret ederek onların çok özel dünyalarına, güzel gözlerindeki büyük mutluluklarına ortak olmaya çalıştık’’ dedi. Aksoy, aynı zamanda öğrencilerin velilerine konuk olarak, sohbet etme fırsatı bulduklarını kaydetti. Aksoy, ‘’Bizleri bu kıymetli yavrularımızla buluşturan özel eğitim öğretmenlerime ve okul müdürümüze çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.