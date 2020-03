Evde eğitime yakın takip

Her öğrenciye tatil döneminde ulaşılarak, eğitimden geri kalmamaları sağlanacak. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, farkındalık oluşması açısından yapacakları çalışmaların olduğuna dikkat çekerek, ‘’Her okulda şuanda öğretmenler kurulu toplantısı yapılıyor. Genel çerçeve şu; her öğrencimize mutlaka anında ulaşabilecek bir iletişim ağı kurmaya çalışıyoruz. Biz Danışman öğretmenlik diye bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulama sayesinde öğretmenlerimiz öğrencileriyle her daim iletişim içerisinde bulunuyor. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmen birbirini iyi tanıyor ve bu süreç içerisinde gerekli iletişimi, yenilikleri, gelişim evrelerini sağlıyor ve tamamlıyor’’ dedi. Bozdağ, özellikle bu tatil döneminde ve tatilden sonraki uzaktan eğitim meselesinde bu danışman öğretmenlik uygulamasını da sıkı tutacaklarını belirterek, her gün evde öğrencinin ne yaptığıyla ilgili, ne yapması gerektiği konusunu da yakından takip edeceklerini anlattı. Bozdağ, ‘’Çocukların eksik olduğu konularla ilgili bilgilendirme notları yine internet ve sosyal medya aracılığıyla gönderilecek. Bu konuda imkanı olmayan velilerimize gerekirse evlerine kadar ulaşacağız ya da velileri bire bir davet edeceğiz. Ödevlendirme ve bilgilendirme şekliyle de bu süreci kontrol etmeye çalışacağız, yani bir yolunu bulacağız. Öğrencilerimiz tatil sürecini bizimle beraber geçirecekler. Bu süreç evde de olsa öğretmeninin bilgisi ve gözetiminde olacak yani her evin içerisinde görünmeyen bir öğretmen olacak. Şu anda bizim hedeflediğimiz şey bu. Biz bu noktada velilerimize gerekli bilgi ve destekleri sağlayacağız. Velilerimize Milli Eğitim olarak her daim hizmet vermeye hazırız" diye konuştu. Bozdağ, korona virüsünün görülmesinin ardından önlem amaçlı Nisan ayında uygulanacak olan ara tatilin virüs nedeniyle öne alındığını kaydetti. Bozdağ, ‘’Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından alınacak tedbirler kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi. Öğrencilerin sağlığı için ülke genelindeki okullar 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırıldı. Öğrenciler ilk 1 haftayı dinlenerek geçirecekler. 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak. Tüm altyapı hazırlıklarının tamamlanması ile 23 Mart'tan itibaren ders ortamı eve taşınacak. Öğrenciler 23-30 Mart tarihlerinde EBA Akademik Destek İle derslerini takip edecekler ve uygulamaları tıklayarak cep telefonlarına, bilgisayarına veya android uygulama olarak indirebilecekler’7 ifadelerini kullandı.