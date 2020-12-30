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eTwining Projesi

ÇEKEREK Osman Durmaz Fen Lisesi'nde eTwinning heyecanı yaşanıyor. Okulların kapalı olduğu, uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde ‘Bir Başkadır Atasözü’ isimli eTwinning projesi ile öğrenciler, kültürümüzün önemli bir parçası olan atasözlerimizi farklı yönlerden araştırma imkânı buluyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
eTwining Projesi

Projede atasözlerimiz akademik yönden incelenirken öğrencilerin projeye katılan yerli ve yabancı öğrencilerle kurdukları etkileşim sayesinde de öğrenme süreci eğlenceli hale getirildi. Türkiye'den 10 okulun yanı sıra Azerbaycan, Hırvatistan ve Arnavutluk'tan da birer okul projede yer aldı. Toplam 13 okulun katıldığı projenin amacının, geçmişten günümüze varlığını sürdüren, bir milletin değer yargılarını, ahlaki değerlerini, düşünce yapısını, kültürünü yansıtan atasözlerini, gelişen teknolojiyi de kullanarak günlük hayatımızdaki önemini göstermek olduğu kaydedildi. ‘Bir Başkadır Atasözü’ projesi ile öğrencilerin, milli ve evrensel atasözlerini yalnızca öğrenmekle kalmayıp, ortak bir projede görev almanın sorumluluğunu ve bilincini kazanmalarının hedeflendiğine vurgu yapıldı. Öğrencilerin bu sayede, Covid-19 Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği olumsuz durumları en aza indirip yaptıkları çalışmalarla yaratıcılıklarını geliştirerek okuldan uzak kaldıkları zamanı evlerinden bir fırsat haline getirdiklerinin altı çizildi. Web 2.0 araçlarının eğitime sunduğu olanakların öğrenciler tarafından benimsenmesinin de proje ile gerçekleştirilip, pek çok uygulamanın eğitimde kullanıldığı da bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
ETwining Projesi
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