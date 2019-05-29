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Etkinlikler okul dışına taşındı

YOZGAT’taki anaokullarında, çocukların sokak ortamında oyunlar oynayıp, kaynaşmalarına yönelik etkinliklere başlandı.

Etkinlikler okul dışına taşındı

YOZGAT’taki anaokullarında, çocukların sokak ortamında oyunlar oynayıp, kaynaşmalarına yönelik etkinliklere başlandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Etkinlikler okul dışına taşındı

Aydıncık Anaokulunda Okul Dışarıda Etkinliği yapıldı. Etkinliğe Okul Müdürü, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.  Okul Bahçesi ve Halı sahada Öğrenci, Öğretmen ve velilerin katılımıyla resimler, yarışmalar yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı. Katılanlar için unutulmaz bir gün oldu ve herkes doyasıya eğlendi. 
ÇANDIR: Çandır Anaokulunda da Okul Dışarıda Etkinliği yapıldı. Etkinliğe Okul Müdürü, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Bahçesinde Öğrenci, Öğretmen ve velilerin katılımıyla çuval yarışı, halat çekme yarışı, sandalye kapma yarışı ve mendil kapmaca yarışmaları başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynandı. Katılanlar için unutulmaz bir gün oldu ve herkes doyasıya eğlendi. 

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Etkinlikler Okul Dışına Taşındı
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