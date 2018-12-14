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Etkin yapıya kavuşacak

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Başkanı İhsan Salman odayı etkin yapıya kavuşturacağını söyledi.

Etkin yapıya kavuşacak

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Başkanı İhsan Salman odayı etkin yapıya kavuşturacağını söyledi.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Etkin yapıya kavuşacak

Yozgat Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilen İhsan Salman, Odayı kurumsal kimliğine uygun hale getirerek, Yozgat’a mesleki manada fayda sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olacaklarını belirtti. Eski başkan Tahir Demirel’in belediye başkan aday adaylığı nedeniyle istifa etmesinin ardından, odada seçim yapıldı. Üyelerin katılımıyla gerçekleşen genel kurul sonucunda Sürmeli Gaz Yozgat Müdürü İhsan Salman odanın yeni başkanı seçildi. Gazetemizi ziyaretinde konuşan Salman, odanın aktif 130 üyesi bulunduğunu bildirdi. Salman “Mesleki manada en aktif oda olmak için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle Sürmeli Gaz’daki mesleki tecrübelerimizi, diğer meslektaşlarımızla birlikte odamızın gelişimi için sürdüreceğiz” diye konuştu. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Salman’a yeni görevinde başarı diledi.
 

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