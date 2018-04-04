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Erdoğan görevine başladı

BOZOK Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak görevini yürütürken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yrd. Doç. Dr. Güsamettin Erdoğan göreve başladı.

Erdoğan görevine başladı

BOZOK Üniversitesi Genel Sekreter Vekili olarak görevini yürütürken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yrd. Doç. Dr. Güsamettin Erdoğan göreve başladı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Erdoğan görevine başladı

Türkiye'nin ilk başörtülü il milli eğitim müdürü olan Fazilet Durmuş, Erdoğan'a çiçek ve tablo hediye ederek, görevi teslim etti. Sakarya İl Müdürlüğü görevine getirilen Fazilet Durmuş’tan görevini devralan Güsamettin Erdoğan, eğitimin bir bayrak yarışı olduğunu, Bilecik’teki eğitim bayrağını bırakıldığı yerden alarak, daha ilerilere taşımanın gayretinde olacağını belirti. 

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