Erdoğan görevine başladı

Türkiye'nin ilk başörtülü il milli eğitim müdürü olan Fazilet Durmuş, Erdoğan'a çiçek ve tablo hediye ederek, görevi teslim etti. Sakarya İl Müdürlüğü görevine getirilen Fazilet Durmuş’tan görevini devralan Güsamettin Erdoğan, eğitimin bir bayrak yarışı olduğunu, Bilecik’teki eğitim bayrağını bırakıldığı yerden alarak, daha ilerilere taşımanın gayretinde olacağını belirti.