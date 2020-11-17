En kaliteli bilim insanları

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden 4 bilim insanı ‘Dünyanın en etkili bilim insanları’ listesine girmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan, kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Çalışma, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü. Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listede, Sorgun Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Kantar, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Mehmet Ekici ve Doç. Dr. Abdullah Sönmezoğlu, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bakır dünyanın en etkili bilim insanlarından oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Karadağ, “Üniversitemizi yaptıkları bilimsel çalışmalar dolayısıyla önemli bir yere taşıyan akademisyenlerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

•SEYFETTİN SAĞLAM•