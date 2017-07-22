Emsallerinden farklı

Bozok Üniversitesi’nin geniş kampüs alanında üniversite tarafından yapılan çalışmalarla kampüs modern ve yaşanılabilir bir hale getiriliyor.

Alt yapı hizmetlerinin yanı sıra başlatılan ve tamamlanan her çalışmayla daha büyük değişimler yaşandığını söyleyen Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde yapılan peyzaj çalışmaları ile kampüsün çehresinin değiştiğini belirtti.

Rektör Karacabey, kampüsü sosyal aktivitelere zemin hazırlayacak çalışmalarla yarınlara hazırladıklarını da ifade etti.

Kampüs alanı görünümünün öğrenciler ve dışarıdan gelen vatandaşlar için önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Karacabey, “Bu noktada alt yapı ile beraber peyzaj çalışmalarına da önem vermekteyiz. Kampüsümüzün yeşil bir görünüme kavuşması için binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Kampüs alanımıza kafeteryalar, süs havuzları, oturma grupları, öğrenci ve personelin dinlenip eğleneceği, hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanları inşa ederek hizmete sunacağız.” dedi.