Ekinci, eğitimcilerle bir araya geldi

Sorgun Belediyesi Eski Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda, ilçede bulunan okullara belediye tarafından verilen destekler ve gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ekinci, belediye olarak okullara ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bundan böyle de vermeye devam edeceklerini belirtti. Ekinci, öğrencilerin iyi bir eğitim alarak gelecekte ülkeye çok iyi hizmetler yapmasını istediklerini ifade ederek, "Bizim beşikten mezara kadar ilim öğrenmemiz gerekir" diye konuştu.