Eğitimlerini sürdürüyor

Eğitim programında, Proje döngüsü yönetimi içerisinde önemli aşamaların ele alındığı, proje tasarımı ile ilgili temel kavramlar, proje bileşenleri, proje teklifinin kalite unsurları, kaynak taraması ve literatür analizi, araştırmanın planlanması, proje yönetimi ve bulguların değerlendirilmesi konularında seminerler verildi. Uygulamalı grup çalışmalarıyla prototip proje yazım denemelerinin de yapıldığı eğitimden 26 kişi faydalandı. Katılımcılar, kısa süre içerisinde yoğun bir program gerçekleştirildiğini, pek çok konunun kolay anlaşılır bir yolla aktarıldığını belirtti. Katılımcılar, sorularına cevap aldıklarını, TÜBİTAK programları hakkında da bilgilendiklerini ifade ederek, faydalı buldukları bu tür faaliyetlerin daha uzun süreli olarak devamının yararlı olacağını vurguladı. Toplantının sonunda katılımcılara belge dağıtıldı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile diğer eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.