Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830

Eğitimlere devam

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Oda üyeleri başta olmak üzere, il geneli ticaret erbaplarına ve talepler üzerine üniversite öğrencilerine eğitim programları düzenliyor.

Eğitimlere devam

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Oda üyeleri başta olmak üzere, il geneli ticaret erbaplarına ve talepler üzerine üniversite öğrencilerine eğitim programları düzenliyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
3 Okunma
Eğitimlere devam

Yöneticiler ve üniversite öğrencilerine düzenlenen ‘Temel Yönetim Becerileri Eğitimi’ ve oto galeri alanında faaliyet gösteren Oda üyelerine ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yetki Belgesi Eğitimi’nde başarılı olan kursiyerlere Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik tarafından sertifikaları verildi. Çelik, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar birçok eğitim programı düzenledik. Özellikle üyelerimizin ihtiyaçları ve talepler üzerine eğitim programları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de gerek ticaret gelişmesine gerekse nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacak programlara devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü
Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü
Veterinerlik öğrenci alacak
Veterinerlik öğrenci alacak
Yüksekokula atama
Yüksekokula atama
Şehitlik Ziyareti
Şehitlik Ziyareti
Miniklerin ebru merakı
Miniklerin ebru merakı
Akdağmadeni MYO'ya yeni bina
Akdağmadeni MYO'ya yeni bina
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim