Eğitimlere devam

Yöneticiler ve üniversite öğrencilerine düzenlenen ‘Temel Yönetim Becerileri Eğitimi’ ve oto galeri alanında faaliyet gösteren Oda üyelerine ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Yetki Belgesi Eğitimi’nde başarılı olan kursiyerlere Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik tarafından sertifikaları verildi. Çelik, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar birçok eğitim programı düzenledik. Özellikle üyelerimizin ihtiyaçları ve talepler üzerine eğitim programları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de gerek ticaret gelişmesine gerekse nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacak programlara devam edeceğiz” dedi.