Eğitimlere devam

Öğrencilere, çeşitli yaralanmalar, yanıklar, boğaza yabancı cisim kaçması gibi vakalarda ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili uygulamalı eğitim veriliyor. Daha önce ortaokul düzeyindeki okullarda eğitim çalışması yapan Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu kez lise ve dengi okullarda eğitim çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, uygulamalı eğitimde, insan maketleri üzerinde suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapılacağını öğrendi. Kaza veya yaralanma anında ilk müdahalenin maksimum 5 dakika içerisinde yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Sağlık profesyonellerinin doktor, hemşire ve ambulans gelene kadar ilk müdahaleye başlanılması gerektiğinin altı çizildi.