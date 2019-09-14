Eğitimin mekanı yok!

Akkan, İlçenin Kuruçayır mevkiinde mevsimlik işçi olarak mangal kömürü yapmak amacıyla çalışan aileleri, çocuklarının eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlayabilmek için ziyarette bulundu. Akkan, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak ile birlikte yaptığı ziyarette, öğrencilerin durumlarını tespit etti, öğrenimlerine devam edebilmeleri, akranlarından geri kalmayarak, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlayabilmek için aile fertleriyle görüştü. Akkan, çocukların en yakın okulda eğitim faaliyetlerine devam etmeleri için İlçe Milli Eğitim olarak her türlü tedbirin alınacağını söyledi.