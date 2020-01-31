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Eğitimin ikinci dönemi konuşuldu

ÇANDIR ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem Müdürler Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında toplandı.

Eğitimin ikinci dönemi konuşuldu

ÇANDIR ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem Müdürler Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında toplandı.

31 Ocak 2020 Cuma 03:49
Eğitimin ikinci dönemi konuşuldu

Okul Müdürlerinin katıldığı toplantıda birinci dönemin genel değerlendirmesi yapılarak, ikinci dönemde yapılacak projeler, etkinlikler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer gündem maddeleri değerlendirildi. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, 2019-2020 öğretim yılı birinci döneminde yaptıkları verimli çalışmalardan dolayı okul ve kurum müdürlerine teşekkür etti, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması dileğinde bulundu. 

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Eğitimin Ikinci Dönemi Konuşuldu
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