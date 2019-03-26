Eğitimi konuştular

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Vali Yardımcısı, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın başkanlık ettiği toplantıda eğitim masaya yatırıldı.