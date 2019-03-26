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Eğitimi konuştular

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Vali Yardımcısı, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın başkanlık ettiği toplantıda eğitim masaya yatırıldı.

Eğitimi konuştular

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Vali Yardımcısı, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın başkanlık ettiği toplantıda eğitim masaya yatırıldı.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Eğitimi konuştular

Toplantıya, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı. Toplantıda, kantin denetimleri, sportif ve kültürel faaliyetler, okul çevre düzeni, deneme sınavları, okul güvenliği, veli eğitimi, akademik başarı, göçmen öğrenciler, okullarımızdaki özel güvenlik görevlileri tarafından öğrencilerin okula giriş çıkışlarındaki gerekli trafik önlemlerinin alınması hususlarına değinildi. 

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