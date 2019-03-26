Eğitimi konuştular

Toplantıya, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı. Toplantıda, kantin denetimleri, sportif ve kültürel faaliyetler, okul çevre düzeni, deneme sınavları, okul güvenliği, veli eğitimi, akademik başarı, göçmen öğrenciler, okullarımızdaki özel güvenlik görevlileri tarafından öğrencilerin okula giriş çıkışlarındaki gerekli trafik önlemlerinin alınması hususlarına değinildi.
26 Mart 2019 Salı 00:00
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