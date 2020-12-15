Eğitime yakın takip

Öğrencilerin derslere katılımları, kaynak kitap ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor. Kaynak kitabı olmayan öğrencilere kaynak kitap temini, sınavlara hazırlık konusunda bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Çekerek Bayındırhüyük İlkokulu ve Şehit Sadık Nazlı İlkokulu öğretmen ve idarecileri, köy ziyaretlerini sürdürerek, eğitim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için görüşmeler yaptı. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul idarecileri ve öğretmenlerine yapmış oldukları ziyaretler nedeniyle teşekkür etti, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.