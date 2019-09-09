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Eğitime sorunlu giriyoruz

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına birikmiş, çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat, sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde gireceğini söyledi.

Eğitime sorunlu giriyoruz

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına birikmiş, çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat, sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde gireceğini söyledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:00
Eğitime sorunlu giriyoruz

Tuygun, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘Dernek ve vakıflarla imzalanan protokoller, öğretmensiz okullar, ikili eğitim öğretim, taşımalı eğitim, uluslararası sınavlardaki başarısızlıklar, öğrencilerin tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edilmesi, çocukların örgün eğitim dışına itilmesi, öğretmenlerin özlük sorunları, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik, öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması, kadrolaşma, liyakatsizliğin ve yandaşlığın hakim olması gibi sorunlar maalesef bu öğretim yılına da taşınmıştır. Bütün bu sorunların üstüne bir de ekonomik krizin yarattığı etki yüklenmiştir’ dedi.
Tuygun, eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların, bakan değişikliğine, büyük reformlar gerçekleştirileceği vaadiyle açıklanan vizyon belgelerine rağmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da artarak devam edeceğini ileri sürdü. Tuygun açıklamasında, ‘Eğitimde yaşanan yapısal sorunlar karşısında MEB’in somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir amacının olmadığı, eğitimde yaşanan ticarileşme, özelleştirme ve dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği görülmüştür. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların aşılmasının, çocukların nitelikli bir eğitime ulaşabilmesini sağlamak için bugüne kadar izlenen bilimsel olmayan eğitim politikalarını tamamen değiştirmekten geçmektedir. Yaşanan karanlık tablodan çıkışın tek yolu ise eğitimin eşit, parasız, bilimsel, laik ve kamusal niteliğinin arttırılmasıdır’ görüşlerine yer verdi.
Tuygun, parasız, bilimsel, demokratik, laik, ulusal, karma eğitim mücadelesine, Atatürk’ü ve devrimlerini anlatmaya, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış tüm eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

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Eğitime Sorunlu Giriyoruz
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