Eğitime, sorunlar ötelenerek başlandı

Şerefli, yeni öğretim yılına başlanılması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılında, yaklaşık 18 milyon öğrenciye, bir milyonu aşkın eğitim çalışanına başarı diledi, okulların ödenek ihtiyacının karşılanmasını, yöneticilerin velilerle karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine işaret etti. Şerefli, ‘İlköğretim kurumlarının Bakanlıktan ya da mahalli idarelerden doğrudan ödenek alamamaları, okul yönetimlerini kamu kaynaklarının ve bu kaynakları harekete geçirme mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla velilerle karşı karşıya getirmektedir’ dedi.

Şerefli, okul yönetimlerinin bir yandan okullara bağış konusunda kamuoyu ve idare baskısı altında bulundurulup, soruşturma tehdidi karşısında bırakıldığını, diğer yandan da zorunlu cari harcamalar için kaynak bulma yükümlülüğüne sokulduklarını ileri sürdü. Şerefli, bu durumun hem eğitim-öğretime zarar verdiğini, bu sorunun okullar arası başarı farklılığının bir unsuru hâline dönüştürdüğünü, hem de okul yöneticilerine yönelik hukuksuz, haksız, adaletsiz uygulamalara, mağduriyetlere kapı araladığının altını çizdi. Şerefli, yönetici/öğretmen ile öğrenci velilerini karşı karşıya getirerek, okul iklimini, okul-veli iş birliğinin zedelemekte olduğuna vurgu yaptı. Şerefli, ‘Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi yapılarak personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır’ diye konuştu.