Eğitime ORAN desteği

Kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 19 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen, 23 Eylül 2019 tarihinde başvuruya açılan Mesleki Eğitim Mali Destek Programı için Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas’tan 72 proje başvurusu yapıldı. Mesleki Eğitim Mali Destek Programına, Yozgat’tan 18, Kayseri’den 27, Sivas’tan 27 başvuru yapıldığı belirtildi. Bu başvurular ile meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mesleki çatı kuruluşlardan bütçesi 9 milyon lira olan program için toplam 39 milyon lira yatırım teklifi alındığını 2 ay içinde projelerin ön incelemesi ve değerlendirme aşamasının tamamlandığı bildirildi. Yapılan değerlendirme süreci, ilgili kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırıldı. Onaylanan 19 proje arasında Yozgat’tan gönderilen 5 proje de kabul gördü. Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında Yozgat, Kayseri, Sivas’tan sunulan, değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan Asil Proje Başvuru Sahiplerinin, Ajans Yönetim Kurulu’nun 29 Ocak.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda onaylandığı bildirildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacağı açıklandı. Asil Liste’de yer alan başvuru sahiplerinin ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) takip edebilecekleri kaydedildi. Yozgat Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘İyi bir gelecek için bilişim teknolojisinde meslek edin!’ adlı projesi, Yozgat Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün ‘Mesleki Eğitimde sürdürülebilir modern yaklaşımlarla nitelikli iş gücü’ projesi kabul gördü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Modern Atölye, Kalifiye Eleman’ başlıklı projesi, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Servis Atölyesi Kurulum ve Geliştirilmesi’ projesi, Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Yerköy Mesleki Eğitimle Uzmanlaşıyor, İstihdama Kavuşuyor’ adlı projesi de mali destek almaya hak kazandı.