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Eğitime ORAN desteği

ORAN Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Sorgun ilçesinden başladı.

Eğitime ORAN desteği

ORAN Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Sorgun ilçesinden başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Eğitime ORAN desteği

ORAN Çocuk Akademisi’nin ‘Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında kurulduğu kaydedildi. Akademi’nin bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda Kayseri, Sivas, Yozgat’ta, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere sosyal altyapının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek, eğitim ve atölye faaliyetlerinin yapılacağı bildirildi. İlki Sorgun’daki Yavuz Selim Ortaokulunda gerçekleştirilen atölyelere 56 öğrenci katılım sağladı. Robotik-Kodlama, Zeka Oyunları ve Origami Atölyeleri kapsamında algoritma, kodlama, robot yazılımı, zeka oyunu tasarımı, kutu zeka oyunları, origami eğitimleri geçekleştirildi. 3 hafta süren atölyelerin tamamlanmasıyla öğrencilere katılım belgesi verildi. Dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedefleyen ORAN Çocuk Akademi, düzenlediği atölye faaliyetleri ile bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı, bölgenin sosyal ve bilimsel alt yapısının kuvvetlendirilmesini hedeflediği anlatıldı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanları Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz, Ümmühan Yamak ve Özay Deniz Keskin ile Abdullah Enes Töken’in eğitmen kadrosunda bulunduğu ORAN Çocuk Akademi, farklı branşlarda içerikler tasarlanarak atölye sayılarının arttırılmasını amaçladığı ifade edildi. 

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