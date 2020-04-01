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Eğitime evde devam

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından, öğrencilerin eğitimlerden geri kalmamaları, sınavlara iyi hazırlanabilmeleri amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:26
Eğitime evde devam

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, eğitim-öğretime EBA üzerinden devam edildiğini, öğretmenlerin ve idarecilerin farklı çözümler üreterek, öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Aksoy, ‘’Halıköy İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimize evde eğitim süreçlerine ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıklarına destek olmak amacı ile okulumuz öğretmenleri tarafından test ve denemeler hazırlandı. Hazırlanan bu testler yine öğretmenlerimiz tarafından güvenli bir şekilde öğrencilerimizi ve ailelerine teslim edilmiştir. Fedakar çalışmaları için okul idarecilerimize ve kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür eder, sevgili öğrencilerimize başarılar dilerim’’ dedi.

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Eğitime Evde Devam
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