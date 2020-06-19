Eğitime devam

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Prof. Dr. Böyükata, uzaktan eğitim yoluyla Üsküdar Üniversitesi Akademisyenlerine proje semineri verdi.

19 Haziran 2020 Cuma 00:55
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YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak, uzaktan eğitim yolu ile ‘TÜBİTAK Programları için Proje Yazım Teknikleri ve Kalite Unsurları’ konulu seminer verdi. Toplantıda proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve matrisin oluşturulması, hazırlık süreçleri ve durum analizi, proje yazım teknikleri, stratejik plan ve kalite unsurları hakkında detaylı bilgiler verildi. Katılımcıların memnun kaldığı etkinlikte, sorulara da cevap verildi ve öneriler paylaşıldı.
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mesut Karahan ve Öğretim Üyesi Dr. Miraç Kamışlıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim seminerinden farklı birim ve alanlardan 80 civarında üniversite mensubu faydalandı. Seminerde kısa bir konuşma yapan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, proje tabanlı çalışmalara önem verdiklerini ve kurum olarak yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, davetlerini kırmayıp video konferans yoluyla seminer veren Prof. Dr. Sayın Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

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