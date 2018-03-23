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Eğitimde güvenlik

SARAYKENT İlçemizdeki tüm okul ve kurum müdürlerine, ‘İş sağlığı ve Güvenliği’ konularında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Koçak Berk tarafından uygulamalı olarak seminer verildi.

Eğitimde güvenlik

SARAYKENT İlçemizdeki tüm okul ve kurum müdürlerine, ‘İş sağlığı ve Güvenliği’ konularında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Koçak Berk tarafından uygulamalı olarak seminer verildi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Eğitimde güvenlik

İlk yardım ve kuralları, okul ve kurumlarda personel ve öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokabilecek etmenlerin ortadan kaldırılması, okul ve personel güvenliğinin sağlanması konusunda mal ve ekipmanların finansmanı, Mebbis Sisteminin okul güvenliğine entegrasyonunun uygulamalı eğitimi ve yangın esnasında yapılması gerekenler’ gibi konularda bilgiler verildi. Seminer çalışmasının bitiminde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Coşkun Bölükbaşı’nın da katılımı ile İlçedeki Pansiyonlu Okulların, pansiyon denetimleri yapılarak, buralardaki çalışan tüm işçiler, öğrenci sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirildi, uyarılarda bulunuldu. 

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