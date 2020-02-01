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Eğitimde gelişim planı

YOZGAT il genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesine yönelik uygulamaya konulan projeler ile eğitim kurumların fiziki yapıların ele alında ‘eğitimde gelişme planı’ hazırlanan sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

Eğitimde gelişim planı

YOZGAT il genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesine yönelik uygulamaya konulan projeler ile eğitim kurumların fiziki yapıların ele alında ‘eğitimde gelişme planı’ hazırlanan sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:26
Eğitimde gelişim planı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığındaki ‘Okul ve Kurumların Gelişim Planları’ ile ilgili sunumların ardından da genel değerlendirilmelerle birlikte fikir alışverişinde bulunuldu. Yozgat’ta son iki yıl içerisinde okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, kurum kültürünün geliştirilmesi, veli ve öğrencilere yönelik seminer çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmetleri, madde, teknoloji bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ek olarak, iş sağlığı, güvenliği, sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerinde artırılarak devam ettirildiğine dikkat çekildi. Yozgat il genelinde ‘Değerlerimiz Özümüzdür, Hepimiz Başarılıyız, Sosyal Okulum’ adlı projelerin uygulamaya konulduğuna da vurgu yapıldı. Bu kapsamında, okul güvenliği, ödeneklerin kullanımı, mesleki, teknik alanda yapılan çalışmalar, DYK kursları, 2023 Eğitim Vizyon Belgesine yönelik çalışmalar toplantılarda ele alındı. Kazanımların elde edilmesi süreçleri ile akademik başarının takibi, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, değerlendirilmesi amacıyla her eğitim kademesindeki okul müdürleri, toplantılar yapılarak sunumda bulundu, değerlendirmeler yapıldı. Toplantıların İlçe Milli Eğitim Müdürleri başkanlığında, ilçelerde de yapıldığı bildirildi. Hem veriye dayalı eğitim sisteminin Yozgat il genelindeki alt yapısının oluşturulması, hem de kurumsal vizyonun gelişim süreçlerinin izlenmesi açısından verimli geçen toplantıların bundan sonra da yapılması uygun bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimde Gelişim Planı
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