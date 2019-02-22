Eğitimde farklı dokunuş

İnce, öğrencilerinde kitap okuma istek ve becerisini geliştirebilmek üzere 25 metrekarelik sınıfını ufak dokunuşlar ile adeta öğrenme laboratuvarına dönüştürdü. Sınıf kimi zaman şark köşeli bir kütüphane oldu, kimi zaman ise ay dede ve yıldızlar eşliğinde ıssız bir ormanda kamp alanına dönüştü. Yapılan sıra dışı uygulamalar ile öğrenciler okumanın yeri ve zamanının olmadığına tanıklık ettiler. İnce, daha öncede sınıfında bu tür uygulamalar ile öğrencilerinin gönlünü fethederek, dersine girdiği öğrencilerinin akademik başarı grafiğinin yükselmesine çok önemli bir katkıda bulundu. İnce, kendi branşı dışında İngilizce dersinde ilçe içerisindeki tüm okullar nezdinde öğrencilerinin başarı grafiğini yükselterek, parlamalarına katkı sağladı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni İnce, ailesiyle birlikte olduğu yarıyıl tatilinde, eğitim ve öğretimde kaliteyi geliştirebilmek için yapmış olduğu araştırmalar esnasında ‘Farklı sınıf iklimi yaratma’ konulu bir makale okuduğunu, bunun da kendisinde ‘öğrencilerimde okuma sevgisini aşılamak adına bazı proje fikirleri’ uyandırdığını söyledi. Öğretmen İnce, ‘’Bu düşüncelerimle birlikte okumanın yeri ve zamanı yoktur anlayışı ile birlikte, öğrencilerimizin yararlanması için tahtadan iskemleler yaptırdık. Atık malzemelerden kamp ateşi görseli oluşturarak ay dede ve yıldızlarla çevrili ıssız bir orman atmosferi oluşturduk. Öğrencilerimi oluşturulan yeni bir ortama adapte edebilmek için hikayeler anlattım. Böylelikle öğrencilerim ve ben sınıf ortamı dışından farklı bir ortama girdik. Burada çok keyifli bir şekilde kitap okuma saatimizde kitap okumuş olduk. Okuduğumuz kitaplarda anlatılan temaları pekiştirebilmek üzere soru ve cevap etkinliklerine sıkça yer verdik’’ dedi.

Öğretmen İnce, yaptıkları bu okuma etkinliği esnasında bir öğrencisinin söz alarak, ‘Öğretmenim, biz hiç anaokuluna gitmedik ama siz bizim bu eksikliğimizi renkli olan bu sınıfımızla giderdiniz. Size çok teşekkür ediyoruz’ dediğini, bunun da kendisini çok mutlu etmekle birlikte, doğru yolda olduğunu göstermesi açısından önemli bulduğunu sözlerine ekledi.



