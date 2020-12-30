Eğitimcilere teşekkür

Yenifakılı Fehimli İlk/Ortaokulu Müdürü Birsu Karaer, Matematik Öğretmeni Merve Kökçü ve Okul Öncesi Öğretmeni Hayriye Dalcıoğlu uzaktan eğitim sürecinde büyük bir özveri ve fedakarlık gösterdi. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde bütün öğrencilerin evlerini ziyaret etmeleri, ders kaynakları ile fasikülleri ulaştırdı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bu nedenle öğretmenleri ‘Teşekkür Belgesi’ ile ödüllendirdi. Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şube Müdürlerimiz Berkant Vergili ve Bekir Demirezen ile birlikte öğretmenlerimize belgelerini takdim etti.