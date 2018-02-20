Eğitimcilere seminer

Proje kapsamında bilişsel davranışçı terapi kapsamındaki müdahale becerilerinin geliştirilmesinin yanında kalabalık okullarda aynı anda birden çok öğrenciye yardım etme olanağı sağlayan grupla psikolojik danışma programlarını geliştirebilme, yürütebilme ve değerlendirebilme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflendi.

Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan, PDR uzmanı, Uzm. Psk. Danışman Ömer Özer, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Yazıcı, proje sorumlusu ve koordinatörleri ile gerçekleşen rehberlik faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen ‘Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu: Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler’ adlı proje Grand Ser Otelde yapılan sertifika töreni ile sona erdi.