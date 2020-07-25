Eğitimciler hazır

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde açılan, ‘Deneyap Türkiye’ projesi kapsamında eğitim verecek olan eğitmenlere yönelik eğitim çalışmaları tamamlandı. Katılımcılara, ‘Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti’ konularında eğitim verildi. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere 10 farklı başlıkta teknoloji eğitimleri verecek olan eğitmenler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Projesi'nde yer alacak. Toplam 18 ilde kurulan atölyeler için alınan 100 bin başvuru içerisinde 2 bin 880 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim almaya hak kazanan öğrencilere yönelik eğitim verecek olan eğitmenlerin eğitim çalışmalarını Gençlik Merkezi’nde oluşturulan atölyede tamamlayarak, görev almak için çağrı yapılmasını beklemeye başladı.