Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119202
ALTIN
418.514
DOLAR
6.8450
STERLİN
8.7612
EURO
7.9603

Eğitimciler hazır

Gençlerin deneyler yaparak, yeni teknolojik gelişmelere katkı sağlamasına yönelik eğitim çalışmalarında görev yapacak eğitimcilerin eğitimleri tamamlandı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:30
Eğitimciler hazır

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde açılan, ‘Deneyap Türkiye’ projesi kapsamında eğitim verecek olan eğitmenlere yönelik eğitim çalışmaları tamamlandı. Katılımcılara, ‘Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti’ konularında eğitim verildi. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere 10 farklı başlıkta teknoloji eğitimleri verecek olan eğitmenler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Projesi'nde yer alacak. Toplam 18 ilde kurulan atölyeler için alınan 100 bin başvuru içerisinde 2 bin 880 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim almaya hak kazanan öğrencilere yönelik eğitim verecek olan eğitmenlerin eğitim çalışmalarını Gençlik Merkezi’nde oluşturulan atölyede tamamlayarak, görev almak için çağrı yapılmasını beklemeye başladı.  

Anahtar Kelimeler:
Eğitimciler Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS tercih danışmanlığı
LGS tercih danışmanlığı
Eğitim Bir Sen’in yetkisi devam ediyor
Eğitim Bir Sen’in yetkisi devam ediyor
Okul inşaatı devam ediyor
Okul inşaatı devam ediyor
Önemli başarı
Önemli başarı
Görev yerlerine uğurlandı
Görev yerlerine uğurlandı
HER OKULA TERCİH BİRİMİ
HER OKULA TERCİH BİRİMİ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim