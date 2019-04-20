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Eğitimciler Çekerek’te toplandı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aylık olarak yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısına Çekerek ilçesi ev sahipliği yaptı.

Eğitimciler Çekerek’te toplandı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aylık olarak yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısına Çekerek ilçesi ev sahipliği yaptı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Eğitimciler Çekerek’te toplandı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında sunum yaptı. LGS ve YKS istatistiklerinde Çekerek´in ilde yapmış olduğu dereceler, okullardaki bakım ve onarımlar ile okulların fiziki durumları, öğrenci rehberlik faaliyetleri, değerler eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Her Okulun Bir Spor Kulübü Var Projesi, Yaşam Haritamı Çiz Çekerek Projesi, Öğrencilerde okuma alışkanlığını kazandırma amaçlı yürütülen Sen de Yazarsın Projesi hakkında bilgi verildi.  İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenlere hitapları ve ilçeye yeni atanan aday öğretmenlere karanfil takdim etti. 

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