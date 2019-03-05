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Eğitimciler Çayıralan’da toplandı

ÇAYIRALAN, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Eğitimciler Çayıralan’da toplandı

ÇAYIRALAN, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptı.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Eğitimciler Çayıralan’da toplandı

Birim amirleri, sunumlar ve paylaşımları ile bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmaları değerlendirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince birinci dönem yapılan çalışmaların sunumları, 2018-2019 öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirmesi, 2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılan çalışmalar, okul gelişim planları ve yapılan çalışmalar ele alındı. Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen ve Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner’i makamında ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çayıralan eğitimiyle ilgili istişarelerde bulundu, eğitime verdiği katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti. Yazıcı, Çayıralan’da yönetici ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, eğitimle ilgili toplantı yaptı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, dersler ve sınavlar bazında ilçedeki okulların akademik başarı istatistiği hakkında sunumda bulundu. 

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