Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110418
ALTIN
328.152
DOLAR
6.1779
STERLİN
8.0092
EURO
6.7870

Eğitimciler bilgilendirildi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan tarafından öğretmen buluşmaları toplantısı düzenlendi.

28 Şubat 2020 Cuma 03:29
Eğitimciler bilgilendirildi

Geleneksel olarak yapılamaya başlanan öğretmen buluşmalarının ilk ayağı Temel Eğitim Kurumlarında görevli Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, kurumun gelişmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim ve ilköğretimin sağlıklı yürütülmesi amacıyla ilçede davranış birliğinin sağlanmasını temel hedef olduğu kaydedildi. Kurumların gelişmesi, Kurum Kültürünün oluşması, velilerin eğitim ortamlarında çekilmesinde yapılması gereken konular üzerinde İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün hassasiyetleri üzerinde durularak, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tekrar hayırlı olması temennileri ile toplantının ilk ayağı sona erdi. Diğer taraftan, Öğretmen bilgilendirme toplantılarının ikinci bölümü orta okullarda görevli branş öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Toplantıda değerler eğitimi, sosyal okul çalışmaları, hedefini seç öne geç projesi, LGS İstatistikleri gibi konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimciler Bilgilendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan hakları anlatıldı
Hayvan hakları anlatıldı
Hayvan dostu okul
Hayvan dostu okul
Proje yazılımı
Proje yazılımı
Film izlediler
Film izlediler
Veli toplantısı
Veli toplantısı
YUREKLERi DE ISITACAKLAR
YUREKLERi DE ISITACAKLAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim