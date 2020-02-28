Eğitimciler bilgilendirildi

Geleneksel olarak yapılamaya başlanan öğretmen buluşmalarının ilk ayağı Temel Eğitim Kurumlarında görevli Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, kurumun gelişmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim ve ilköğretimin sağlıklı yürütülmesi amacıyla ilçede davranış birliğinin sağlanmasını temel hedef olduğu kaydedildi. Kurumların gelişmesi, Kurum Kültürünün oluşması, velilerin eğitim ortamlarında çekilmesinde yapılması gereken konular üzerinde İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün hassasiyetleri üzerinde durularak, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tekrar hayırlı olması temennileri ile toplantının ilk ayağı sona erdi. Diğer taraftan, Öğretmen bilgilendirme toplantılarının ikinci bölümü orta okullarda görevli branş öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Toplantıda değerler eğitimi, sosyal okul çalışmaları, hedefini seç öne geç projesi, LGS İstatistikleri gibi konularda görüş alış verişinde bulunuldu.